Okoli 8000 ljudi, zaposlenih v javni upravi, na univerzah, v mestnih občinah in še kje, še vedno prejema dodatek za stalno pripravljenost, pa se ob to nihče ne spotakne, je v današnjem intervjuju za Dnevnikov Objektiv opozoril rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič. Kot pravi, so ti uslužbenci popolnoma primerljivi z zaposlenimi na univerzi, katerih ravnanje se je znašlo pod drobnogledom inšpektorjev in kriminalistov. Rektor Papič domneva, da ima afera politično ozadje. »V zvezi s spornimi dodatki je bilo zaslišanih okoli 70 ljudi, marsikaj je zdaj jasneje,« je povedal v intervjuju. »Šlo je za obračun med Mramorjem in Koprivnikarjem. Mramor je bil kot minister očitno premočan,« je dodal brez okolišanj.

»To stališče rektorja me izjemno preseneča,« se je na rektorjeve besede odzval nekdanji minister za javno upravo Boris Koprivnikar. »Inšpekcijski postopek je stekel na pobudo ministrstva za izobraževanje, inšpektorji so ga vodili samostojno, vanj se nisem nikoli vmešaval,« je zatrdil. V obtožbah, da je z Mramorjem kakor koli obračunaval, ne vidi »ne smisla, ne interesa, ne logike«, saj je delo ministra Mramorja, kot poudarja, visoko cenil, z njim tudi nikoli ni bil v sporu.

Drugačnega mnenja je nekdanji minister Dušan Mramor, proti kateremu je državno tožilstvo vložilo obtožnico, ki še ni pravnomočna. Mramor in drugi soobtoženi, med njimi dekanka ekonomske fakultete Metka Tekavčič, so namreč podali ugovore zoper obtožnico.

»Temeljito sem analiziral vse dostopne podatke in za mnenje vprašal najboljše strokovnjake za delovno pravo, da bi ugotovil, ali smo na fakulteti v zvezi s temi dodatki res ravnali nezakonito. Prav vsi so mi zatrdili, da nismo kršili zakonov. Morda je bila kakšna napaka storjena le pri izvedbi,« je povedal Dušan Mramor. Na vprašanje, ali je tudi po njegovem mnenju šlo za politično sfabricirano afero, v ozadju katere tiči nekdanji minister za javno upravo Koprivnikar, je odgovoril, da ne želi špekulirati. Toda »na podlagi dejstev in materialnih dokazov je ta sklep edini možen«. K temu je še dodal, da je v začetku leta 2015 doživel šok, ko so mu kolegi povedali, da so na ministrstvu za javno upravo začeli nekaterim uslužbencem izplačevati dodatek za stalno pripravljenosti mesec dni po prijavi ministrstva za izobraževanje, da na EF izplačujejo te dodatke v nasprotju s predpisi.