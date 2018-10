Svet Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) je včeraj glasoval o programu 87 presežnih delavcev, ki je dvignil veliko prahu v tem javnem zavodu. Za njegovo potrditev je zmanjkal en glas. Vseh svetnikov je 27, za program je sicer glasovala večina navzočih – 13, proti jih je bilo šest, dva sta se vzdržala, toda poslovnik ZGS terja, da se odločitve sprejemajo z absolutno, ne z navadno večino. »Skoraj tako, kot bi sprejemali novo ustavo,« je ob tem pripomnil direktor Zavoda za gozdove Slovenije Damjan Oražem, predsednik sveta ZGS Janez Zafran pa je včerajšnjo sejo prekinil. »To sem storil zato, ker smo se znašli v nekakšnem pravnem vakuumu: svet je sistemizacijo sprejel skoraj soglasno, program presežnih delavcev, ki je njena implementacija, pa je zavrnil,« nam je pojasnil svojo odločitev.

Sporni seznam

Kot smo poročali, bi v primeru sprejetja programa presežnih delavcev 87 zaposlenih v ZGS dobilo odpovedi pogodbe o delovnem razmerju. Eden ali dva bi takoj ostala brez službe, drugim pa bi ponudili novo pogodbo. Po prvotnem kadrovskem razrezu bi šlo deset delavcev na slabše plačana delovna mesta, devetnajst na boljša, preostalim bi se spremenil le naziv ali opis delovnega mesta, ne pa tudi plača. Največ vroče krvi je izzvalo dejstvo, da je vodstvo zavoda seznam presežnih delavcev pripravilo, ne da bi se prej o merilih za njegov nastanek posvetovalo s hišnim sindikatom.

Potem ko so svetniki program presežnih delavcev umaknili z dnevnega reda svoje septembrske seje, se je vodstvo zavoda z nekaterimi, ki so na seznamu presežnih, uskladilo in jim zagotovilo, da se njihovi prejemki po spremembi delovnega mesta ne bodo znižali. Veliko nezadovoljstva je sprožilo tudi to, da se je na seznamu presežnih delavcev znašlo dvanajst revirnih gozdarjev, čeprav naj bi jih na terenu okoli trideset celo primanjkovalo.