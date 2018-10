»Odločil sem se, da bom kandidiral na volitvah za župana občine Jesenice,« je včeraj napovedal Blaž Račič, ki je zadnjih 15 let delal kot novinar časopisa Delo in poročal iz Gorenjske. »Kot novinar sem zelo dobro spoznal delovanje države, gospodarstva, nevladnih organizacij in življenje v lokalni skupnosti. Verjamem, da lahko prispevam nov pogled, novo vizijo in razvoj za občino. Na Jesenicah je veliko potenciala v ljudeh, ki lahko to mesto oživijo,« je poudaril 44-letni diplomirani politolog, ki je bil eno leto, vse do začetka službovanja na Delu, že občinski svetnik