Po nepričakovanem spodrsljaju Nafte v minulem krogu, ko je doma le remizirala z Brežicami, vodilni Bravo diha nekoliko lažje, saj ima zdaj dve točki prednosti. A Lendavčani bodo že danes imeli priložnost, da se prebijejo na vrh, četudi zgolj začasno. Bravo bo tekmo desetega kroga proti Radomljam zaradi reprezentančnih obveznosti nekaterih igralcev članske ekipe namreč odigral šele v sredo. Druga ekipa lige danes odhaja na gostovanje k štirinajstouvrščenim Biljam. Novinec v ligi se v višjem rangu tekmovanja še vedno lovi, kar se pozna predvsem v napadu, saj je doslej dosegel le pet zadetkov. Na drugi strani se z neučinkovitostjo pred golom in strelsko krizo soočajo tudi nogometaši Nafte, saj nasprotnikove mreže niso zatresli že več kot 180 minut.

Ta konec tedna bo sicer v središču pozornosti dvoboj med šestouvrščenim Dobom in dve mesti slabše postavljeno Rogaško. Slatinčani niso v formi, saj so zadnjo zmago dosegli 15. septembra, ko so doma z 2:0 premagali Brežice. Na drugi strani je Dob črno serijo dveh porazov in remija prekinil pretekli teden, ko je dosegel minimalno zmago proti Biljam.

V vlogi glavnega trenerja ljubljanske Ilirije bo debitiral Zoran Zeljković, potem ko je Željko Mitraković z moštvom iz Zgornje Šiške na devetih tekmah zbral le sedem točk, izgubil mestni derbi z Bravom in se je ekipa znašla v boju obstanek. Ilirijo čaka zahtevno gostovanje pri Fužinarju.

Deseti krog, danes ob 13. uri: Rogaška – Dob, ob 15.30: Drava Ptuj – Brda, Ankaran Postojna – Jadran Dekani, Fužinar – Ilirija, Brežice Terme Čatež – Krka, ob 16. uri: Bilje – Nafta, jutri ob 15.30: Tabor Sežana – Beltinci, sreda ob 15. uri: Bravo – Kalcer Radomlje.