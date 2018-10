Pri gradnji prizidka zdravstvenega doma Vrhnika se zapleta. Potem ko je občina pred letom dni s podjetjem AS-Primus podpisala pogodbo v vrednosti slabih 2,5 milijona evrov, bi morala biti dela končana konec minulega meseca, vendar izvajalec ni izpolnil svojih nalog, kajti gradnja še zdaleč ni končana. Zato župan Stojan Jakin pravi, da se je občina odločila za prekinitev pogodbe in da bodo unovčili garancijo. Glavna skrb občine je zdaj, da prepreči zamakanje in siceršnje uničevanje stavbe, do katere bi lahko prišlo ob deževju, snegu in mrazu.

Zato so začeli pogajanja