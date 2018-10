Po podatkih policije je deklico v bližini kotlovnice na Pobrežju napadel od 40 do 45 let star moški, visok okoli 180 centimetrov. Oblečen je bil v kavbojke in temno modro majico. Ko mu je deklica zbežala, je stekel nazaj proti kotlovnici, deklica pa je poklicala mamo, ki je pritekla do nje in takoj poklicala policijo.

Preiskava še poteka in policisti natančno preverjajo vse podatke, ki bi jih lahko privedli do storilca, so še zapisali v Večeru. Zaradi mladoletnosti oškodovanke in občutljivosti kriminalistične preiskave podatkov še ne morejo posredovati. Ob tem so na policiji zatrdili, da bodo javnost obvestili, ko bodo osumljenca prijeli oziroma bodo znane vse okoliščine dogodka.