Občina Grosuplje išče gradbenega izvajalca, ki bo med železniško progo Ljubljana–Novo mesto in Taborsko cesto zgradil parkirno hišo z 222 parkirnimi prostori. 161 jih bo občina namenila parkiranju po sistemu P+R, saj bodo vozniki zaradi bližine avtobusne postaje lahko do Ljubljane in nazaj uporabljali avtobuse Ljubljanskega potniškega prometa na progi 3G.

Uporabniki te parkirne hiše pa bodo imeli možnost tudi prestopanja na vlak, saj na bližnji železniški postaji ustavljajo vlaki, ki vozijo na progi med Ljubljano in Metliko. Če bo prihodnje leto dokončana prenova železniške proge med Grosupljim in Kočevjem, gre upati, da bo proti Ljubljani vozil kakšen vlak več, ki bo uporabnikom grosupeljskega sistema P+R povečal izbiro razpoložljivih vlakov.

Zaprta kolesarnica Ob vhodu v parkirno hišo bo občina zgradila tudi zaprto kolesarnico, v kateri bo prostora za 40 koles, lastniki električnih koles pa jih bodo v kolesarnici lahko tudi polnili. Tudi vozniki osebnih vozil na elektriko bodo v kletni etaži parkirne hiše lahko polnili svoja vozila. Gradnja parkirne hiše, ki bo trajala osem mesecev, je na portalu za javna naročila ocenjena na 2,87 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Točna vrednost gradnje bo bolj jasna, ko bo občina končala postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradnje. Občina bo večino potrebnih sredstev pridobila iz evropskega kohezijskega sklada, in sicer gre za 1,66 milijona evrov. Del sredstev bo prispevalo ministrstvo za infrastrukturo, preostanek denarja pa bo zagotovila grosupeljska občina. Pogodba o sofinanciranju te naložbe je bila podpisana v sredini septembra.