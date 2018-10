Hokejisti Olimpije so se po štirih zaporednih zmagah zavihteli tik pod vrh alpske lige, kamor se prebijajo tudi slovenski prvaki z Jesenic. Razmerja moči v tekmovanju treh dežel po slabem mesecu dni še niso povsem natančna, saj klubi še vedno lovijo formo, prav tako se pojavljajo velike razlike v številu odigranih tekem. Olimpija je doslej nastopila največkrat med vsemi sedemnajstimi klubi – sedemkrat.

Najbolj prepričljiv uvod v sezono je uspel Brunicu, ki na šestih obračunih ni oddal niti točke, medtem ko novinec v ligi Milano doslej še ni prinesel dodane vrednosti tekmovanju. Vodstvo lige ni kaznovalo Milana s porazom za zeleno mizo proti Feldkirchu, ker v Lombardiji na premieri sezone niso zagotovili primerne ledene ploskve, ampak so tekmo raje prestavili na kasnejši termin. Tudi v tej sezoni je nekonkurenčno celovško rezervno moštvo, ki je v sredo zvečer na Jesenicah prejelo devet golov. Doslej je manj od pričakovanj pokazal zadnji podprvak Ritten, ki je na treh tekmah ostal brez točk, a značilnost italijanskih moštev je, da se prebudijo na vrhuncu sezone in šampionsko formo ohranijo do spomladi, ko podeljujejo kolajne.

Za ljubljanske in jeseniške hokejiste je zelo pomembno, da si že na začetku sezone pripravijo zalogo točk in se gibljejo v zgornji polovici lestvice. Olimpija kaže boljše predstave kot lani ob tem času, saj je moštvo okrepljeno, obenem pa tudi uspešnejše v kondicijski pripravljenosti. Ljubljančanom sta v zadnjem tednu dni uspeli odmevni visoki zmagi proti Rittnu (5:1) in Cortini (4:1), ko se je razigral napadalec Gal Koren in skupaj prispeval pet zadetkov. Izboljšave po občutnih posegih v igralskih kader lovijo tudi Jeseničani, ki bodo danes ob 18. uri v Podmežakli gostili Kitzbühel. »Smo spočiti in dobro pripravljeni za nov izziv. Kitzbühel je bil lani neugoden, verjetno bo podobno tudi v novi sezoni,« je dejal jeseniški napadalec Luka Kalan. Železarje v prihodnjem tednu čaka gostovanje pri Rittnu in domači preizkus s Fasso, Olimpija pa bo dejavna šele prihodnjo nedeljo, ko bo na tivolskem ledu igrala z Bregenzerwaldom.