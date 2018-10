Tokrat ga je v kliniko na Malibu odpeljala prav bivša žena Jennifer Garner, mati njegovih treh otrok. Garnerjeva je pred tem doma posredovala, da so Afflecka prepričali, da mora ponovno na odvajanje. Po treh dneh zdravljenja je na instagramu objavil zahvalno pismo in izpoved, v kateri se zavezuje, da se bo popolnoma predal poti ozdravitve, saj želi to storiti za svojo družino, predvsem za otroke. »Pomaga mi, da vem, da v boju nisem sam. Tiste, ki imajo problem, pozivam, naj se za pomoč obrnejo na svoje bližnje,« je še zapisal. Na zdravljenje se je verjetno odpravil tudi zato, ker so mu zagrozili, da ne bo več igral Batmana, če ne bo nadzoroval alkoholizma.

Affleck in Garnerjeva sta lani po desetih letih zakona začela postopek za ločitev, potem ko je igralka soproga zalotila z varuško. Toda ločitev še ni dokončna. Bivša zakonca videvajo, kako preživljata skupni čas z otroki, nazadnje so družino videli, ko je skupaj odšla k maši. V nasprotju s parom Pitt-Jolie umazanega perila ne pereta v javnosti, tako da podrobnosti ločitve niso znane. Znano pa je, da je Jennifer Garner le nekaj dni po tistem, ko je bivšega odpeljala na zdravljenje, na sodišče odnesla dokumente, ki naj bi pospešili ločitveni postopek.

Pripravila Manja Rošini