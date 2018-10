Ni vredno izgubljati besed z dokazovanjem pravosti in pravilnosti tega, ker je popolnoma jasno že povprečno politično pismenemu – pa tudi mediji tega ne skrivajo –, da ob vzpostavljanju aktualne vlade zmanjkuje funkcijskih mest in funkcionarskih položajev za članstvo vseh političnih strank, ki ga je treba nagraditi in si ga za nove volitve zakupiti.

A opozorilo na že zdaj prepogoltno državo ima v sebi še eno ost možne resnice, in sicer, da bo z ustanovitvijo pokrajin v določenem času prišlo še do združevanja pokrajin v regijo, ne v suvereno državo(!). Tako so si namreč spremenili Ustavo RS – preko že 27 let videnega zabavanja in s tem uspavanja ljudstva z novimi in novimi volilnimi predstavami in prevarami.

Naj aktualni župani raje sedijo na zborih svojih občanov, če sploh vedo, kaj to je, in poslušajo njihove pripombe, želje, predloge … in predvsem kritike, ki se jih tako bojijo, da zborov sploh sklicujejo ne, namesto tega pa posedajo po Rimskih termah in drugih turističnih destinacijah – jasno, tik pred lokalnimi volitvami, da se v medijih malce brezplačno piše o njih, pa da se brezplačno slikajo. No, ja, pa gospodu Pahorju, ki je nekdaj tudi tovariš bil, tako vzporedno dobrohotno in hvaležno pripravljajo odskočno desko za nove volitve, denimo za predsednika evropskega parlamenta – da uresniči svojo idejo Združenih držav Evrope, ker predsednik Združenih držav Amerike ne more biti. Ali pač? Pri tej pandemiji, imenovani globalna politika, je to čisto mogoče, saj tudi tam ni vse v redu z volitvami.

Po županskem lobiju, ki je nekdaj sedel v parlamentu in sebi v prid spremenil ustavno določbo glede pokrajin, mora biti v postopku za sprejem zakona o ustanovitvi pokrajin namreč zagotovljeno sodelovanje občin – ne občanov. Pha, lokalna samouprava pa taka!

Zahtevam ponovni referendum o ustanovitvi pokrajin, ki je že prvič dal zelo jasen odgovor ljudstva – z 10,98-odstotno udeležbo.

Ida Čuden Rebula, Sežana