Po osmih odigranih krogih v Franciji, sedmih v Angliji, Italiji in Španiji ter šestih v Nemčiji je v petih najmočnejših domačih evropskih nogometnih prvenstvih neporaženih le še šest klubov. To so PSG, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Juventus in Borussia Dortmund, iz česar sledi, da je hkrati zgolj v enem od omenjenih prvenstev še možna tudi medsebojna tekma dveh takšnih moštev. V Angliji. In ravno jutri se bosta v premierligi v derbiju kroga udarila dva od treh tamkajšnjih klubov, ki v domačem tekmovanju še poznata poraza, Liverpool in Manchester City. Ki sta hkrati s po šestimi zmagami in remijem z 19 točkami tudi drugo- in prvouvrščeno moštvo lige, saj je sicer prav tako neporažen Chelsea ob 17 točkah zbral zmago manj in remi več.

Pa še ena stvar je skupna Liverpoolu in Cityju: že res, da sta oba za zdaj neporažena v domačem prvenstvu, a sta hkrati oba po enkrat že »položila orožje« v ligi prvakov. Modri iz Manchestra že v prvem krogu na domačem igrišču proti Lyonu, Liverpool pa prav sredi tega tedna na gostovanju pri Napoliju. Kar je bila hkrati tudi že tretja zaporedna tekma Rdečih brez zmage; pred njo so prejšnjo sredo v ligaškem pokalu izgubili proti Chelseaju, v soboto pa z istim nasprotnikom v prvenstvu remizirali. Zato ni čudno, da se kljub rekordnemu klubskemu začetku sezone s sedmimi zaporednimi zmagami (šestih v prvenstvu in ene v ligi prvakov proti PSG) zdaj po »mini« negativni seriji že pojavljajo govorice o krizi. Ekipni in tudi domnevni individualni prejšnje sezone enega najbolj vročih nogometašev na planetu Mohameda Salaha, ki pa je v tej doslej dosegel le tri zadetke. »To me nikakor ne skrbi. Še vedno je odličen, a je pač v seriji ravno 'zadnjo žogo' nekajkrat odigral narobe. Kar se zgodi vsakomur. Bistveno je, kako se s tem spoprimeš, pri čemer je najpomembneje, da si sproščen. Popolnoma sproščen. Kakovost je namreč nesporna,« glede prvega zvezdnika deluje miren njegov trener Jürgen Klopp.

Če gre soditi po nekaterih statističnih kazalcih, ima medtem manj razlogov za mirnost njegov kolega na klopi Cityja Pep Guardiola. Trener, proti kateremu je v karieri s svojimi moštvi izgubil največ tekem, sedem, je namreč prav Klopp, s katerim je na medsebojnih tekmah dosegel še pet zmag in remija ob, kar je za napadalno usmerjenega Španca verjetno še posebno boleče, negativni razliki v golih (21:22). Poleg tega je tu še »breme« klubske statistike – za City so gostovanja na Anfieldu namreč prava nočna mora, saj so meščani tam v prvenstvu nazadnje zmagali davnega leta 2003, v vseh tekmovanjih pa jim Liverpoola na gostovanjih ni uspelo premagati že na 18. zaporednih tekmah. »Način njihove igre je za nas izredno zapleten,« je že večkrat priznal Katalonec, a pred jutrišnjo tekmo v isti sapi dodal, da preveč verjame v svoje igralce, da bi bil zaskrbljen kaj bolj kot pred katerim koli drugim gostovanjem.

Pri Liverpoolu se pred že 211. tekmo s Cityjem s težavami ukvarjajo Oxlade Chamerlain, Origi, Lallana in Keita, pri gostih pa Mangala, Bravo, Delph, De Bruyne, Mendy in Gündogan, a vsi našteti zagotovo ne bodo manjkali. Liverpool ima doslej sicer na omenjenih tekmah 104 zmage in 54 porazov, 52-krat pa sta se moštvi razšli z remijem.