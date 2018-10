Nekompatibilnost ministra Poklukarja

Očitno se potrjuje, da vsak dela tisto, kar ve. S to razliko, da nas to (ne)znanje lahko veliko stane. Pri tem mislimo na novega notranjega ministra Boštjana Poklukarja, ki se še ni usedel v fotelj in že kadruje sebi združljive kadre z izgovorom, da ne more uresničiti načrtov delovanju policije, če ne zamenja obstoječega generalnega direktorja policije. S takim razmišljanjem novega ministra ne bomo daleč prišli. Policijski ustroj je resna zadeva, kakršne koli spremembe pa terjajo resno razpravo znotraj same stroke, potem tudi v parlamentu, pri tem se ne sme zanemariti niti znanosti, ki se ukvarja z varnostnimi in policijskimi vprašanji.