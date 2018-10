Tokrat naj bi po poročanju srbskih medijev krožile štiri leta stare fotografije iz hotelske sobe. Seveda so za dejanje nemudoma okrivili njenega nekdanjega partnerja Milana Popovića, s katerim sta še vedno v grdem sporu zaradi skrbništva nad sinom. Severinin menedžer Tomica Petrović je dejal, da je vse skupaj »maščevanje bivšega partnerja in poskus diskreditiranja. Vprašanje je, kje so meje.«

Svoje mnenje je seveda nemudoma povedal tudi Popović, češ da je »zaskrbljen, ker nekdo, ki je že imel slabo izkušnjo z zasebnimi fotografijami, ponovno stori tako neodgovorno dejanje, da se neljubi dogodek ponovi. Še posebno, ker je eden od staršev otroka, ki je ravno začel hoditi v prvi razred.« Trdi, da slik ni objavil on, ker mu Severina nikoli ni poslala golih fotografij. Da pa bo, če bo treba, svojega sina zaradi teh dogodkov odpeljal k otroškemu psihologu. Severina dogodka ni komentirala, je pa s svojega instagrama izbrisala vse fotografije, na katerih je njen sin Aleksandar. Njegovi starši so se nazadnje zunaj sodne dvorane srečali prav na njegov prvi šolski dan: oče se je pogovarjal z učiteljicami, Severina pa je prišla obkrožena s svojo PR-ekipo in prijateljico Ivo Todorić.