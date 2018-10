Več kot štiri leta je senat pod predsedovanjem mariborskega okrožnega sodnika Danila Obersnela obravnaval zadevo Impol, preden je razglasil obsodilno sodbo. V dokaznem postopku je zaslišal množico prič in izvedencev, ki so morali dopolnjevati svoja mnenja, ključni izvedenec Drago Dubrovski je pričal kar sedemkrat. Ves trud je bil zaman.

Na višjem sodišču v Mariboru so namreč prejšnji mesec potegnili redko potezo. Niso razveljavili prvostopenjske sodbe, temveč so jo spremenili in spisal oprostilno, je danes poročal Večer. Jernej Čokl in Vladimir Leskovar, vodilna menedžerja in solastnika slovenjebistriškega Impola, sta dokončno pravnomočno oprana krivde, plačilo stroškov obsežnega sodnega postopka pa bo pristalo na plečih davkoplačevalcev.

Sporni posli z novoustanovljenim menedžerskim podjetjem Oktobra lani je prvostopenjski senat sklenil procesno epopejo, ki je uvodni narok za glavno obravnavo doživela 3. julija 2013, skoraj šest let po vložitvi odmevnih kazenskih ovadb. Sodišče je obdolženima izreklo dveletno pogojno zaporno kazen s štiriletno preizkusno dobo. »Nesporno je, da sta obdolženca zlorabila svoj položaj in ravnala v nasprotju z določili zakona o gospodarskih družbah,« je obsodbo utemeljil Obersnel. Obsodba se je nanašala na sporne posle med Impolom in menedžerskim podjetjem Upimol, na katero je Impol leta 1998 prenesel dobavo ključne surovine – aluminija. Sodišče je bilo prepričano, da je bilo sodelovanje Upimola v tem poslu nepotrebno in škodljivo. Na tedaj novoustanovljeno podjetje sta Čokl in Leskovar prenesla nekaj zaposlenih, Impol je zagotovil tudi potreben denar za zagonski posel in še omogočil, da je Upimol kupoval aluminij pri Impolovem hčerinskem podjetju v ZDA. Upimol si je na podlagi obravnavanih poslov – na škodo Impola – v obdobju 1998–2001 nezakonito ustvaril skoraj 1,5 milijona evrov protipravne premoženjske koristi, je presodilo prvostopenjsko sodišče. Obenem je podjetju Upimol naložilo, naj vrne denarno korist in jo nakaže v državni proračun.