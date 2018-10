Spolno nadlegovanje in spolno nasilje sta zdaj v široki javnosti prepoznana ne več kot eksces, temveč kot običajen, vendar prikrit mehanizem izvajanja moči z zlorabami spolnosti in najbolj zlohotnim poseganjem v človeško integriteto. Slovenski primeri, ki jih v obliki anonimnih ali poimenskih osebnih prijav zbira Inštitut 8. marec, so pretresljivo branje, ki krati spanec.

Razlogov je veliko. Še vedno je na delu tradicionalen vzorec, tovrstno nasilje preživljajo ženske, v redkih primerih homoseksualni moški. Moški, večinski storilci tovrstnih dejanj, so praviloma na večvrednih, močnejših položajih v primerjavi z ženskami, ki so jim tako ali drugače »storili silo«. Gre za formalen status v delovnih hierarhijah, za privilegirane moške ali pa za moške, ki so v trenutni situaciji kakorkoli močnejši od žrtve. Slednje se navezuje tudi na kraje zlorab in nasilja. Slovenske zgodbe poleg javnih in posebej organiziranih okolij, kot so ceste, pisarne, športni klubi, stanovanja, vključujejo prizorišča, ki naj bi bila varna: avtobus, taksi, otroška zabava, toaletni prostor v osrednji mestni knjižnici… Tudi storilci so v mnogo več primerih izven klišejskih predstav: policista, ki sta si privoščila opolzkosti, torej verbalno spolno nadlegovanje; univerzitetni profesor, ki je trgoval z akademskimi možnostmi za seksualno povračilo; dežurni zdravnik v zdravstvenem domu, za katerega se je izkazalo, da so zaposleni njegovo spolno nadlegovanje in nasilno vedenje dobro poznali… Še intenzivneje začutiš globino problematike, ko številne ženske, ki so preživele spolno nadlegovanje ali nasilje, opisujejo svoje občutke nemoči in krivde: »Kasneje sem se zapletla s starejšim moškim (od mene je bil starejši 20 let), ki je bil nasilen do mene in me izrabljal za seks (moraš seksati z menoj… na ta in ta način). (…) Nikoli se nisem znebila občutka, da sem jaz kriva za neprimerno obnašanje moških do mene (velike prsi)…«

Celo prirojena telesna značilnost lahko postane vir občutka krivde. K temu močno prispeva dvoje: splošno prepričanje, da ženske z zunanjostjo same izzivajo spolno nasilje, in domačijska folklora komentiranja zunanjih spolnih znakov odraščanja deklet tudi na cesti. Izkušnja mnogih žensk vseh starosti je, da sodelavci, znanci, celo prijatelji nenehno glasno in javno komentirajo njihovo telo, oblačenje, govor, vedenje.

Dno mizogine (ženskam sovražne) nekulture je spolno nadlegovanje in spolno nasilje nad otroki. Tudi v tem primeru so deklice na slabšem, z izjemo spolnega nasilja duhovnikov, kjer so tudi dečki verjetno v enaki ali ne dosti manjši meri izpostavljeni spolnim zlorabam. Pripovedi, ki smo jih dobile na spletni naslov, pogosto poročajo o spolnem nasilju v otroštvu. Srhljiva je intimna izpoved ene od izpovedovalk o občutku krivde in trajni življenjski škodi, ker je že njeno otroško telo ob dotiku nehote začutilo ugodje. Taki refleksni odzivi so vedno bolj predmet perverznih strokovnih tolmačenj. Vse več jih je, ki delovanje otroških erotičnih občutkov razumejo kot sporočilo, da otroci sami napeljujejo odrasle k seksualnim dejanjem in da seksualno poseganje odraslega po telesu otroka ni nič takega; stališče, ki ga v psiholoških in kriminalnih preiskavah izpovedujejo tudi pedofili in drugi storilci spolnih zločinov nad otroki. Kot ženske so tudi otroci strukturno videti neverodostojni v svojih pričevanjih: »Vedno, ko sem morala oditi, mi je glasno in jasno naročil, da tega ne smem nobenemu povedati.«

Vedno pa mi je dal tudi čokolado, bombone ali pa igrače. Vse skupaj se je dogajalo do mojega 12. leta, ko sem se iz neznanega razloga nehala odzivati na njegova povabila. Takrat sem bila v 6. razredu. Od takrat naprej sem to v sebi globoko potlačila in vse do devetega razreda, do ure biologije, ko nam je učiteljica razlagala o spolnosti, je ostalo tam. Ko sem se zavedela, da se je v otroštvu z mano dogajalo nekaj hudo napačnega, sem se iznenada zaprla vase in začela odmikati od drugih. Tako je bilo vse do prvega letnika srednje šole, ko nisem več vzdržala v sebi nositi te bolečine. Grozila sem s samomorom, nihče pa ni vedel, zakaj. Nihče me ni jemal resno.

Prostor za zamolčane izkušnje Gibanje #MeToo je v ZDA in Evropi pošteno zatreslo ukalupljeno delitev spolnih vlog v odkrivanju spolnih zlorab in zločinov. Preden se je pojavilo, je bilo v javnem govoru in sodnih procesih izpostavljeno vedenje žrtve – njena domnevna soudeležba v spolnem nadlegovanju ali kršitvi kazenskega zakonika, nezanesljivost njene pripovedi z domnevnim motivom diskreditiranja storilca zaradi lastnih interesov. Gibanje je preobrnilo ta vzorec, saj so cele skupine žensk javno obdolžile posameznega serijskega storilca. V ospredje je stopilo vedenje storilca, izkoriščanje moči in ponižujoč odnos do žensk, ki kot da so samoumevno seksualno razpoložljive in pripravljene s svojim telesom trgovati za prestiž. Pogosto pa niti to: storilec se obnaša, kot da so seksualne sužnje, ki jih ni treba niti prositi za spolni odnos, temveč so tam zato, da se jih preprosto »vzame«. Šele gibanje #MeToo je vzpostavilo razmere, v katerih je bila možna raziskava o različnem vsakdanjem vedenju žensk in moških z vidika seksualne varnosti. Moški nimajo ukrepov za zagotavljanje svoje psihofizične varnosti v seksualnih razmerjih, ženske pač. Niz ukrepov je raznoter in pokaže, da nekatere stvari ženske počnejo polzavedno ali nezavedno, ker se jih od otroštva svari pred s spolnostjo zaznamovanimi nevarnostmi. Svoje telo doživljajo kot izpostavljeno. Gibanje z objavami pripovedi in imen storilcev spolnega nasilja prav gotovo deluje na samozavest mnogih žensk, vodi jih k spoznanju, da je njihovo telo njihova last. Gibanje #jaztudi ima drugačen izvor. Nastalo je na pobudo ozaveščenih žensk, ki s(m)o želele odpreti prostor za zamolčane izkušnje. Do zdaj smo dobile poldrugo stotino individualnih pripovedi. Lahko jih prikažemo shematično, kot zgodbo o mehanizmu diskriminacije in podjarmljanja teles, ki tudi širše odreja odnose spolov in seksualnosti. Četudi so nekatere ženske, ki so doslej že pisale o svojih izkušnjah s spolnim nadlegovanjem in nasiljem, objavile imena storilcev, denimo znanega slikarja, pisatelja, režiserja, gibanje #jaztudi za zdaj nima virov, s katerimi bi lahko šlo v javno razkrivanje konkretnih posameznikov in morebitne sodne postopke. Od izpovedovalk samih je odvisno, ali se bodo odločile za ali proti javnemu obelodanjenju imen storilcev. V tem smislu je slovenska izkušnja drugačna od tiste v ZDA, kjer so ženske v velikem številu obtožile enega storilca: najprej zagon gibanja, nato zbiranje primerov. V polpretekli zgodovini Slovenije sicer že imamo primer časopisnega članka o spolnem zlorabljanju, ki se je dogajalo pred časom, tako da je rok za tožbo že potekel. Storilec je časopisno hišo Dnevnik tožil, a je tožbo izgubil. Gotovo bo v prid družbenim spremembam, če se bodo ženske tudi pri nas začele pogosteje odločati za tožbe ali vsaj za javno objavo dogodka z imeni vred. To bo počasi privedlo do želenih preobratov v institucijah, navsezadnje tudi na sodiščih, kjer obstajajo primeri, ko se spolna zloraba ali posilstvo ne kaznujeta zaradi stigmatiziranja žrtev ali pa tako obskurnih argumentov, kot je izpostavljanje domnevnih kulturnih razlik. Ali še slabše: zadeva zastara. Ženska, ki je preživela spolno nasilje, tako postane še žrtev sistema.