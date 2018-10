Igor Papič, rektor ljubljanske univerze: Šlo je za obračun med Mramorjem in Koprivnikarjem

Začetek študijskega leta je bil letos grenak. Za profesorje, za dekane, za rektorja najstarejše in najuglednejše slovenske univerze. V medijih je namreč le nekaj dni pred tem odjeknila novica, da državno tožilstvo preiskuje sume, da so si trije dekani na Filozofski fakulteti, dr. Bucik, dr. Černe in dr. Kalenić-Ramšakova, plače povečevali z nezakonitimi dodatki. Prof. Igor Papič, ki ljubljansko univerzo vodi drugo leto, ostaja neomajen: sume je treba raziskati in dokazati, pristojni naj odgovarjajo.