Evropski predsedniki danes bolj ali manj služijo za okras – dekoraterji iz državnega protokola jim najdejo kakšno lepo mesto, običajno v stilskem fotelju pred kaminom v svečani dvorani, med portretom kakšnega velikega vojskovodje in tisto vazo, ki jo je lani podaril voditelj kitajske partije, ter jim skrbno uskladijo kravate z zastavami v ozadju – ali kot kaj podobnega letališkim uslužbencem za sprejem in slovo od VIP-gostov. Le tu im tam pa države pošljejo svoje predsednike v kakšno mondeno letovišče, da se malo družijo med seboj in se s pomembnim izrazom na obrazu fotografirajo za časopise, tako da so takšna glamurozna srečanja na vrhu šefov držav pravzaprav malo dražje skupinske seanse, terapevtske delavnice za zdravljenje nečimrnosti predsednikov in njihovih frustracij.

Štiri, pet let takšne nezahtevne državne službe za razmeroma lepo plačo predsedniki zato izkoristijo za razne hobije. Vzemimo na primer Boruta Pahorja. V Sloveniji so namreč dekorativno funkcijo šefa države vzeli resno, kar je pri njih v navadi, in za predsednika postavili nekdanjega manekena, ki za kozmetiko porabi več denarja, kot ga je tovariš Tito za viski in cigare. Pred nekaj dnevi je predsednik Pahor tako jezno in odločno rekel, da bo »meja med Slovenijo in Hrvaško prej ko slej potekala po črti, ki jo je določila mednarodna arbitraža«, a njegove zgodovinske besede je komaj kdo slišal. Več ljudi bi se vznemirilo, če bi to rekla Urška Čepin. Potem Pahor na Instagramu objavi fotografijo sončnega vzhoda, posnetega skozi okno letala, napiše »čudovito rojstvo novega dne«, in šestdeset tisoč ljudi ponori: vsi ploskajo, komentirajo in všečkajo njegovo pesniško žilico.

Borut Pahor tako pol svojega mandata ureja svoj profil na Instagramu, drugo polovico pa pomembno kima z glavo na protokolarnih sestankih in obenem na skrivaj pogleduje na svoj pametni telefon. Kakšna sreča, da predsednik v naših parlamentarnih demokracijah nima kakšnih posebnih izvršnih pooblastil, saj samo bog ve, v kaj vse bi Borut Pahor med svojim mandatom brezpogojno privolil, ko odsotno kima z glavo, medtem pa kuka pod mizo, da bi na svojem profilu na Instagramu spremljal komentarje in štel všečke. Novinarji potem opazijo, da je Pahor resno jezen, ker ima predsednik evropske komisije slovensko-hrvaški mejni spor za naš interni problem, Pahor pa je v resnici jezen zato, ker Kolinda Grabar Kitarović še ni všečkala njegove fotografije čudovitega rojstva novega dneva.

No, ker jo že omenjam, še Kolinda Grabar Kitarović. Hrvaška predsednica se je odločila, da bo svoj mandat izkoristila pametneje od slovenskega kolega, in se je naravnost s predsedniške prisege pohitela – vpisat na fakulteto. V resnici gre za doktorski študij iz mednarodnih odnosov na zagrebški Fakulteti političnih ved, a vseeno, pravkar izbrana hrvaška predsednica ves svoj dosedanji mandat pridno hodi na predavanja: v zgodovini, glejte, še ni bilo primera, da bi bil na čelu države študent. Kaj šele študentka.

V njeni, hm, zreli dobi – ko ženska dopolni petdeset let, ni spodobno navajati njenih let – se ljudje vpisujejo na fakultete in doktorske študije samo v primeru, če delajo v kakšni znanstvenoraziskovalni dejavnosti ali če imajo dovolj prostega časa za študij. Zato malokaj tako slikovito govori o degradaciji nekoč resne predsedniške funkcije, malo je boljših primerov njenega dekorativnega značaja od dejstva, da se je neka gospa, ki nima ničesar pametnega početi in razmišlja, kaj bo delala celih pet let kot predsednica države, članice Evropske unije, odločila, da se vpiše na doktorski študij. Razmišljala je menda o tečajih stilistike in fotografije ter podiplomskem študiju na politologiji ter se na koncu vpisala na doktorat.

Pred nekaj dnevi so časopisi tako objavili novico, da je Kolinda Grabar Kitarović pred komisijo ubranila dispozicijo svojega doktorata, in tako smo izvedeli, da je njen mentor reci in piši profesor Anton Grizold, sam nekdanji slovenski obrambni minister! Pa vendar dejstva, da je mentor hrvaške predsednice nekdanji obrambni minister sovražne sosednje države – pri tem pa še rezervni vojaški starešina JLA, študent socialističnega samoupravljanja s temelji marksizma in diplomant zloglasne jugoslovanske Splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite – nihče na Hrvaškem ni niti opazil.

Več ljudi bi se vznemirilo, če bi bil profesor Grizold mentor kakšni ambiciozni starleti iz talent-showa na hrvaški RTL. Če pa bi bil mentor kakšnemu ministru ali, bog ne daj, predsedniku vlade, bi že padali odstopi in razpisane bi bile nove volitve. Toliko o pomenu predsedniške funkcije.

Že jutri, glejte, bo predsednica Kolinda Grabar Kitarović svoj mandat uspešno končala z doktoratom iz politologije in se končno lahko posvetila tečaju modne stilistike in fotografije.

Za to pa bo – kot že Borut Pahor – potrebovala še en mandat.