Umorjena ženska ni bila politik, uradnik ali vpliven kriminalec. Bila je mlada lepotica, znana in ponosna, in je četrta v vrsti prepoznavnih Iračank, ki jih je v minulih mesecih doletela nasilna smrt. Skupno jim je bilo to, da so živele v nasprotju s pretežno nazadnjaško kulturo, v kateri obstajajo točno določene predstave o tem, kaj ženske smejo početi in česa ne. V Basri so ustrelili Suado al-Ali, znano aktivistko za pravice žensk, avgusta sta bili umorjeni Rasha al-Hassan in Rafifi al-Yasiri, obe sta delali v kozmetičnih klinikah. Živahna 22-letna Faresova je postala žrtev skrajnežev zato, ker je svoj vsakdan redno objavljala na družbenih omrežjih. V Iraku je bila izjemno popularna, na Instagramu je imela 2,7 milijona sledilcev. »Ženske se napada z leve, z desne in s sredine. Doživljamo sodoben lov na čarovnice,« opozarja Iračanka Zainab Salbi, predsednica združenja Women for Women International s sedežem v Washingtonu. Faresova je bila mlada ločena samska mati, ki se je ličila in se oblačila v kratka krila. »Lahko gremo v Libanon in se oblečemo, kakor hočemo,« je časniku Guardian razložila 28-letna Hadeel Muthanar iz vzhodnega Bagdada. »Niti iraški moški te tam ne bodo gledali postrani. Če pa se enako oblečene sprehodimo v Bagdadu, je to sramotno. To je dvolično, a takšni smo.« Faresova je izgubila življenje, ker se ni podrejala tem dvojnim standardom.