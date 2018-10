Nemški sadistični par iz Hoexterske hiše groze za zapahe

Sodišče v Nemčiji je danes sadistični par, ki je v t. i. Hoexterski hiši groze mučil in ubil ženski, obsodilo na 11 in 13 let zapora. Par so aretirali v maju leta 2016, ko je po hudem pretepu umrla ena od njunih žrtev, poročajo tuje tiskovne agencije.