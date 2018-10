Saga Vanecek se je igrala v vodi jezera Vidöstern, ki se nahaja tik ob počitniški hiši njene družine. »Bila sem zunaj in se igrala v vodi. Pobirale sem kamenje in palice ter jih metala nazaj v jezero,« je za švedski časopis Local dejala Saga. »Nato sem zagrabila »palico«, ki sem jo nameravala vreči nazaj v vodo in ugotovila, da ima ročaj, da je ob koncu rahlo koničasta in povsem zarjavela. Dvignila sem palico v zrak in zakričala: očka našla sem meč,« se trenutka najdbe spominja osemletnica.

Oče sprva jezen, ker je čakal na nogometno tekmo Oče 8-letne Sage Andy Vanecek je za Local dejal, da je bil sprva zelo jezen, saj je Sago prosil le, da v jezero nese bojo, s katero so opozarjali na betonsko ploščad v jezeru. Poletje na Švedskem je bilo letos namreč zelo vroče in suša je močno znižala nivo vode, kar je bil verjetno tudi razlog, da je deklica našla meč. »Postajal sem že malo nervozen, saj sem bil v pričakovanju nogometne tekme svetovnega prvenstva. Prosil sem jo le, da nese bojo in pride nazaj. Potem pa, saj veste, kakšni so otroci, vzela si je čas in se igrala v vodi,« potek odkritja opisuje Andy. Kljub temu, da je deklica v roki držala meč, oče ni pomislil, da gre za tako dragoceno najdbo. Pristojnim službam je najdbo prijavil šele, ko so mu to svetovali prijatelji. Sprva so dejali, da je meč star okoli 1000 let, vendar so nato ugotovili, da bi lahko bil še starejši. Ocenjujejo, da izvira iz 5. ali 6. stoletja še pred dobo Vikingov, poroča Local.

Na ogled bo treba počakati najmanj eno leto Kot so sporočili iz muzeja, kjer raziskujejo podrobnosti meča, bo ta na ogled čez kakšno leto dni. »Restavriranje 85-centimetrov dolgega meča, ki je narejen iz lesa in kovine, je dolgotrajen postopek,« je dejal predstavnik Jönköpings läns muzeja Mikael Nordström. Trenutno razloga, zakaj se je meč nahajal na tem mestu, še ne poznajo. »Pred kratkim smo pregledovali prostor okoli mesta, kjer je Saga našla meč, in našli še eno zgodovinsko najdbo. Našli smo broško, ki izvira iz podobnega obdobja kot meč. Sprva smo pomislili, da se na tem mestu nahajajo grobišča, vendar smo ta mišljenja opustili,« je dejal Nordström.