Več kot milijon tokrat vpoklicanih vozil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vozi po japonskih cestah, okoli 830.000 po severnoameriških, 290.000 po evropskih, 3000 po kitajskih, ostala pa drugod po svetu.

Številna vpoklicana vozila so vpoklicali že v letih 2014 in 2015, a takrat za to napako še niso vedeli. Gre za napako pri preklopu na določen način vožnje. Pogon vozila se lahko takrat izklopi, kar krmilo in zavore sicer pusti v delovanju, a lahko na primer povzroči verižno trčenje zaradi nenadne zaustavitve vozila. Po podatkih japonskega ministrstva za promet zaradi te napake še ni bilo prometne nesreče.

V Toyoti Adria, regijskem zastopniku za toyotine avtomobile, pravijo, da bo vpoklic v Sloveniji zajel 266 vozil. Po njihovih podatkih gre sicer za enega večjih vpoklicev, v okviru katerega bodo reprogramirali računalnike. "Razlog vpoklica je možnost, da bi se v primeru okvare tranzistorja inverterja hibridni sistem izklopil, namesto da bi preklopil na zasilni način delovanja," so pojasnili. Navajajo še, da se omenjena okvara v Evropi za zdaj ni pojavila še na nobenem vozilu.

Toyota je morala že v začetku septembra odpoklicati več kot milijon hibridov zaradi odkritih tehničnih težav, ki bi lahko zaradi kratkega stika povzročile tudi požar.