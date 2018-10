Že pred dobrim tednom je francoski minister za okolje Francois de Rugy napovedal, da bodo zaradi želje, da ohranijo medvede v naravnem okolju, iz Slovenije pripeljali dve medvedji samici. Napoved je na noge spravila francoske kmete, ki se na tem območju večinoma ukvarjajo z rejo ovac. Prav zaradi burnega odziva na ministrstvu niso sporočili natančne lokacije, kje bodo medvedki izpustili.

Previdnost se je izkazala za upravičeno, saj so izpustitev prve medvedke zaznamovali protesti kmetov, ki so blokirali ceste. Državnim oblastem so z napisom na cesti »to je vojna« poslali jasno sporočilo, ob tem pa so pregledovali mimoidoče tovornjake, ki bi lahko prevažali medvedko. Kmetje namreč trdijo, da te zveri napadajo njihovo živino. Medvedko so v bližino Etsauta, kjer so jo izpustili, pripeljali s helikopterjem, poročanje francoskih medijev navaja portal RTV SLO.

Kmetje za napad medveda dobijo nadomestilo

De Rugy se je ostro odzval na proteste in jih označil za nesprejemljive. Obsodil je vse, ki mislijo, da so »upravičeni postavljati cestne blokade in groziti z orožjem«, poroča portal RTV SLO. Francoska vlada namreč kmetom izplačuje odškodnino za izgubo živine. Buren odziv kmetov pa je moč razumeti iz njihovih izjav, češ da naj bi se na tem območju število medvedjih napadov na živino podvojilo. Letos naj bi medvedje udarili že 230 in ubili 372 glav živine. V lanskem letu so po vladnih podatkih kmetje za škodo, povzročeno od medveda, prejeli odškodnino za izgubo 798 živali in uničenje 25 čebeljih panjev.

Naselitev slovenske medvedke v Franciji pa ni prva v zgodovini. Prvič so Francozi medvede iz Slovenije naselili že leta 1966, saj je takrat zaradi lova medvedom grozilo popolno izumrtje. Danes po ocenah v Pirenejih med Španijo in Francijo živi okoli 40 medvedov, na območju kjer so izpustili samico, pa naj bi se potepala le dva samca, še piše RTV.