V izzivu Tobačna akustika se bodo skupine in kantavtorji tako ob četrtkih potegovali (najmanj) za nastope na poletnih festivalih v Tobačni, kjer so v zadnjih mesecih ob številnih svežih bendih in mojstrih jazza nastopali tudi Big Foot Mama, Koala Voice, Muff, Hamo & Tribute to Love, Mrfy, Senidah, Matter …

Pri selekciji bodo pomagala bolj ali manj znana imena iz glasbenega posla in medijev: Andrej Težak Tešky (glasbeni agent, koncertni organizator), Goran Lisica Fox (Dallas Records, Mars Music), Jean Frbežar (urednik Radio Bob, Radio Antena), Jernej Vene (glasbeni urednik Val 202, Na sceni, Top albumov), Jure Longyka (Izštekani), Lija Pogačnik (SiTi za dobro musko, glasbeni program SiTi Tetater BTC), Sara Martinovič Zevnik (Nika Records), Špela Prešlenkov (Universal Music), Tadej Košir (glasbeni producent, agencija SonicTribe, Muff, Raiven), Žiga Klančar (glasbeni urednik Val 202, ex Radio Terminal, ex MTV Adria).