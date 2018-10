Kot pravijo na koprski občini, sta pobudo, da bi bilo parkirišče plačljivo, podali tamkajšnji krajevna in agrarna skupnost, sami pa so ji prisluhnili. "Dozdajšnje izkušnje namreč kažejo, da se določen red vzpostavi tako, da so parkirna mesta plačljiva," so zapisali. Dodali so, da si prizadevajo uporabnikom zagotavljati urejena parkirna mesta v okolici javnih storitev.

Parkirišče bo obratovalo vse dni v letu. Od ponedeljka do četrtka bo parkiranje brezplačno, v petek, soboto in nedeljo pa bo treba plačati simboličen en evro. Parkirnino bo mogoče plačati na parkirnem avtomatu na vhodu na parkirišče, preko aplikacije ParkMeWise ter preko sistema sms-parking. Nadzor nad plačilom parkirnine bodo izvajali komunalni nadzorniki Marjetice Koper.

Za uporabnike parkirišča bo veljal tudi drugačen parkirni režim. Na intervencijski poti in makadamskem delu parkirišča parkiranje ob količkih več ne bo dovoljeno, prav tako bo parkiranje mogoče samo za osebna vozila, in sicer na označenem travnatem delu parkirišča.