Tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Hua Chunying je Penceove obtožbe zavrnila kot "govorice brez dokazov, ki mešajo prav od narobe in so ustvarjene iz nič". "Kitajska temu odločno nasprotuje," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejala Hua.

Poudarila je, da Kitajska vztraja pri svoji zunanji politiki nevmešavanja v notranje zadeve drugih držav, v nasprotju z ZDA, ki da to že desetletja počnejo javno in tajno v številnih državah. "Smešno je, da ZDA označujejo normalne izmenjave in sodelovanje s Kitajsko kot kitajsko vpletanje v svoje notranje zadeve in volitve," je še dejala in dodala, da Kitajska nima interesa vmešavati se v ameriške notranje zadeve ali volitve.

Pence je omenjene izjave podal v četrtek v govoru na konservativnem inštitutu Hudson v Washingtonu. Obtožbe o kitajskem vpletanju v ameriške volitve pa je prvi sprožil predsednik ZDA Donald Trump prejšnji teden v New Yorku. Trdil je, da si Kitajska želi poraza republikancev na kongresnih volitvah v ZDA 6. novembra, ker želi škodovati njemu zaradi trgovinskega pritiska. Trump se v ZDA sooča z obtožbami, da so mu do volilne zmage leta 2016 pomagali Rusi. "Kar delajo Rusi, je le senca tega, kar dela Kitajska," je zagotovil Pence. Menil je, da Trumpova politika deluje, ker si želi Kitajska v Beli hiši drugačnega predsednika.

Kakih konkretnih razkritij ali kake obtožnice proti Kitajcem zaradi domnevnega vpletanja v volitve, kot je bilo to v primeru ruskega vpletanja v ameriške predsedniške volitve leta 2016, zaenkrat še ni bilo, vendar pa ZDA Kitajsko že dolga leta obtožujejo, da krade ameriške tehnološke skrivnosti. Tiskovna agencija Bloomberg je medtem poročala, da so ameriški obveščevalci ugotovili, da so Kitajci vgrajevali majhne vohunske čipe v računalniško opremo ameriškega podjetja. Čipe naj bi nameščali v matične plošče, ki jih to podjetje izdeluje med drugim za sisteme Pentagona, Cie in mornarice, pa tudi zasebnih podjetij, kot sta Amazon in Apple. Kradli naj bi torej vojaške, obveščevalne in industrijske skrivnosti. Tako Amazon kot Apple odločno zanikata, da bi se to res dogajalo.