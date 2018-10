Dobovec z novo zmago med 16 najboljših v Evropi

Dobovec Pivovarna Kozel, aktualni slovenski državni in pokalni prvak, je z drugo zmago na domačem turnirju glavnega dela lige prvakov v futsalu v Podčetrtku dosegel cilj, uvrstitev med 16 najboljših ekip v Evropi. Po sredini zmagi proti ruskemu Sibirjaku s 3:0 so danes domači nogometaši premagali še madžarski Berettyoujfalu s 6:2 (4:1). Za slovensko ekipo so zadeli Robert Grbić, dvakrat Alen Fetić, Kristijan Čujec, Žiga Čeh in Rok Mordej. sta