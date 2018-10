Rusija je zadnje čase že vajena, da z zahoda na njen račun prihajajo obtožbe o vohunjenju in kibernetskih napadih. Vendar pa takšnega usklajenega nastopa, kot so ga včeraj uprizorile ZDA, Nizozemska, Velika Britanija, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija, doslej še ni bilo. Omenjene države so včeraj druga za drugo obtoževale Rusijo za kibernetske napade od Malezije do Haaga in Pensilvanije, za katerimi naj bi stala obveščevalna služba ruskega obrambnega ministrstva (GRU). »To niso dejanja velesile, to so dejanja odpadniške države,« je dejal britanski obrambni minister Gavin Williamson.

Nizozemska in Velika Britanija

Najprej sta Nizozemska in Velika Britanija na skupni tiskovni konferenci v Haagu sporočili, da so aprila letos iz Nizozemske izgnali štiri Ruse, ker so poskušali vdreti v računalniški sistem Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) v Haagu. To so poskušali prav v času, ko je ta preiskovala napad na bivšega ruskega vohuna Sergeja Skripala z živčnim strupom v Angliji, za kar London obtožuje Rusijo, in napad s kemičnim orožjem v Siriji, ki so ga na zahodu pripisali sirskemu režimu Bašarja Al Asada. Po navedbah generalmajorja Onna Eichelsheima iz nizozemske vojaške obveščevalne službe so četverico zalotili, ko je najeti avtomobil parkirala blizu poslopja OPCW, v njem pa imela anteno, usmerjeno proti poslopju, zmogljive računalnike, vklopljeno baterijo in kopico mobitelov, s čimer naj bi poskušala vdreti v sistem OPCW prek brezžičnega omrežja. Eden od njih je imel pri sebi 20.000 dolarjev in 20.000 evrov gotovine, je dejal Eichelsheim, vsi štirje pa že kupljene vozovnice za Švico. Tam naj bi nameravali obiskati Spiez, kjer ima OPCW laboratorij, ki je preiskoval vzorce iz omenjenih napadov.

Ko so jih v Haagu odkrili, je eden poskusil uničiti mobitel, na katerem je bil med drugim račun za taksi z lokacije blizu sedeža GRU v Moskvi. Na računalniku, ki so ga zasegli, se je videlo, da so bili tudi v Braziliji in Maleziji, kjer naj bi bili tarča brazilska protidopinška agencija in malezijski organi, ki so preiskovali sestrelitev malezijskega letala nad vzhodno Ukrajino leta 2014, za kar zahod obtožuje Rusijo. Ker je četverica potovala z diplomatskimi potnimi listi Rusije (imeli so zaporedne številke), jih niso aretirali, ampak nemudoma izgnali.