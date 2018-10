Oblikovanje vlade Marjana Šarca je zaznamovalo nekaj strateških imenovanj in premikov strokovnjakov za področji migracij in varnosti. Ključna je bila namestitev do migrantov nestrpnega Damirja Črnčeca v Šarčev kabinet, zanimivo pa je tudi »migriranje« strokovnjakov in politikov med notranjim, obrambnim in zunanjim ministrstvom. Pomembna je denimo premestitev Boštjana Šefica, »obraza begunske krize«, z notranjega na obrambno ministrstvo. Pozicioniranje državnih sekretarjev bo začrtalo odzive na migracijsko situacijo že letošnjo jesen, ko se pričakuje povečanje števila prehodov m