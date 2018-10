Za malčke je vzgoja izjemno pomembna, saj se v obdobju od enega do treh let nekatera ključna področja, zlasti kognitivna, najhitreje razvijajo, pojasnjuje profesorica razvojne psihologije z ljubljanske filozofske fakultete Ljubica Marjanovič Umek. Raziskave so na primer potrdile, da je sposobnost razumevanja besedil pri petnajstletnikih povezana s tem, ali so bili kot malčki vključeni v vrtec in kako kakovosten je bil ta vrtec.

Pri korak iz zavetja družine Vrtec je hkrati obdobje občutljivega osebnostnega razvoja ter prv