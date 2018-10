Vodstvo Cimosa je šokirano, med številnimi zaposlenimi pa se širi negotovost pred jutrišnjim dnem. Čeprav je turška družba Al-Kor opravila skrbni pregled divizije kinematike, kar pomeni, da se je seznanila z vsemi podrobnostmi, kot so proizvodni in drugi stroški, naročili, prodajnimi cenami in podobnim, hkrati pa so bile usklajene že vse podrobnosti kupoprodajne pogodbe, se je v sredo tik pred zdajci umaknila, nam je zatrdilo več med seboj nepovezanih virov. Naše informacije je potrdil tudi sekretar sindikata SKEI za kraško-notranjsko in obalno regijo Sašo Ristič