»Vsako leto nas preseneti, koliko nas je,« so se danes prešteli v Smučarski zvezi Slovenije (SZS). Letos so se vse reprezentance zveze predstavile v Mariboru v izteku Snežnega stadiona pod Pohorjem. Tudi simbolno, saj se je zveza v družbi tako uspešnih imen, da je bil prostor dodobra napolnjen z dobitniki olimpijskih kolajn, poslovila od Toneta Vogrinca, nekdanjega direktorja SZS.

Ne samo število zbranih, tudi število priznanj za lansko sezono – trinajst posameznih, štiri ekipna – je bilo številno. »Vstopamo v nov olimpijski cikel, komaj čakamo, da vidimo, kako uspešne so bile priprave,« je uvodoma povedal Enzo Smrekar, predsednik SZS. Vogrinec je bil ganjen nad smučmi, ki so mu jih podarili nekdanji tekmovalci (Bojan Križaj, Jure Košir, Urška Hrovat, Špela Pretnar, Rene Mlekuž, Tomaž Čižman). »Začel je iz nič. Zapuščina, ki si jo prevzel, je bila slaba, ampak ne tako slaba, da ne bi videl talenta. In pustil velik del svojega življenja na smučkah. Toliko športnikov in novinarjev ni bilo zbranih ob nobenem slovesu,« je poudaril Bojan Križaj. »Presenečen sem. Veseli me, da je Bojan postal tako dober govornik, če se spomnim najinih začetkov, je bila povsem drugačna zgodba. Prav ponosen sem, ko pogledam na vse te fante in dekleta,« pa je poudaril Tone Vogrinec.

Ilka Štuhec prešteva Med aktualnimi aduti, ki jih v poolimpijski sezoni čakajo svetovna prvenstva, je bila največje pozornosti deležna povratnica po poškodbi Ilka Štuhec. »Velik del priprav je bil zelen in rjav, ker je kar nekaj snega primanjkovalo, ampak razmere na progi so bile super in smo jih izkoristili, kolikor se je le dalo,« je povedala Štuhčeva. Vedno bolj si zaupa, vožnja je vedno bolj avtomatska, ne ve pa še, ali je že na nekdanji uspešni ravni. Ni sicer še preštela, koliko dni bo minilo do takrat, ko bo v Lake Louisu 24. novembra v smuku spet nastopila na tekmi svetovnega pokala, je pa zdrdrala, koliko dni je minilo od zadnjega starta, ko je 12. septembra v Čilu zmagala v superveleslalomu na južnoameriškem pokalu. Uvodni veleslalom v Söldnu bo izpustila, nato se bodo za izbiro tekem in disciplin odločali sproti, zagotovo pa se bo udeležila kombinacij. Ohranila je tekmovalno miselnost, saj je poudarila, da so bili kljub njenim izvrstnim časom fantje še vedno hitrejši od nje. »Pomembno je, kaj se dogaja v moji glavi. Ugotovila pa sem, da še znam.« V moški konkurenci je Žan Kranjec, ki bi se pred veleslalomom v Söldnu 28. oktobra še rad izboljšal, na glas izpostavil, da je prva zmaga v svetovnem pokalu velika želja.