Kultni angleški stadion Wembley za Barcelono ostaja uspešno prizorišče. Španski prvaki so na uradnih tekmah na njem doslej gostovali štirikrat in ga prav vsakič zapustili kot zmagovalci. Tudi po drugem krogu lige prvakov, ko so se pomerili s Tottenhamom in zmagali s 4:2. S tem niso le obstali na vrhu skupine B, temveč tudi prekinili rezultatsko krizo, saj so pred tem zadnjo zmago dosegli 18. septembra.

Katalonsko moštvo je bilo proti londonskemu tekmecu izjemno razigrano. V obrambi se je s kar tremi asistencami izkazal Jordi Alba, ki je postal prvi branilec po sezoni 2003/2004 in Philippu Lahmu s tem dosežkom v ligi prvakov, na sredini igrišča je Sergio Busquets tekmo končal brez napačne podaje, v napadu pa sta blestela Philipe Coutinho in Lionel Messi. Prvi je je mrežo zatresel že po vsega 92 sekundah tekme in poskrbel za najhitreje dosežen gostujoči zadetek Barcelone v najmočnejšem evropskem tekmovanju, medtem ko je drugi prispeval polovico od štirih golov svoje ekipe, še dvakrat pa mu je veselje preprečila vratnica.

Argentinec je v Londonu odigral brezhibno tekmo in bil še enkrat več najbolj zaslužen za uspeh Kataloncev. »Ekipo si je oprtal na pleča in jo popeljal do zmage. Bil je neustavljiv,« so ga s pohvalami zasuli tako španski kot angleški mediji in mu za predstavo namenili najvišje ocene. »Messi je najboljši. Vselej sem govoril, da je najboljši nogometaš vseh časov. To, kar počne, je nezaslišano. Vesel sem, da je dosegel dva gola,« je bil nad soigralcem navdušen Philipe Coutinho. Prvi zvezdnik Barcelone je sicer v ligi prvakov proti angleškim klubom doslej dosegel že 21 zadetkov, k temu pa dodal še šest asistenc.

Uspešen večer španskih predstavnikov v ligi prvakov je z zmago proti Bruggeu dopolnil madridski Atletico. Nogometaši trenerja Diega Simeoneja so na zadnjih 30 obračunih v tem tekmovanju doma ostali neporaženi še osemindvajsetič. Za gostitelje je vso tekmo znova branil Jan Oblak, a slabo posredoval pri edinem zadetku Belgijcev, ki so na koncu klonili z 1:3.

»Euro boom« italijanskih klubov

Še uspešnejši so bili italijanski klubi, saj so prav vsi v drugem krogu zmagali. Že v torek sta bila uspešna Juventus in Roma, dan pozneje pa še Inter in Napoli. Naši sosedi so bili nazadnje tako uspešni pred trinajstimi leti, zato so pri Gazetti dello Sport dosežek poimenovali kar »Euro boom«.

Neapeljčani so na stadionu San Paolo gostili lanskega finalista Liverpool in do treh točk prišli z golom Lorenza Insigneja v 90. minuti. Zmaga modrih je bila več kot zaslužena, saj Liverpool proti vratom nasprotnika ni sprožil niti enega strela, kar se jim je nazadnje v ligi prvakov zgodilo leta 2006 proti Benfici. »Zmaga proti lanskemu finalistu nam pomeni zelo veliko. Pomembna je predvsem za samozavest mojih nogometašev. Pred tekmo sem jim dejal, naj uživajo in na koncu se je dobro izteklo,« je povedal trener Napolija Carlo Ancelotti. Devetinpetdesetletnik se je v ligi prvakov v svoji trenerski karieri proti Liverpoolu pomeril štirikrat, edini poraz proti njemu pa je vpisal leta 2005, ko je z Milanom po streljanju enajstmetrovk izgubil v finalu.