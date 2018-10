Gre za prve proteste od začetka turneje ameriške prve dame na črni celini, ki jo je začela v torek v Gani. Njen soprog naj bi v začetku leta afriške države označil za "usrane luknje" s čimer je vznemiril diplomate.

Melania Trump je najprej obiskala osnovno šolo, kjer so jo otroci pozdravili s pesmijo dobrodošlice. Ogledala si je tudi kakih 200 šolarjev pri pouku, ki je potekal na prostem. Razdelila je nekaj nogometnih žog z napisom Be Best (Bodi najboljši), sloganom kampanje za dobrobit otrok, ki jo je začela maja.

Kasneje je v govoru v rezidenci ameriškega veleposlanika obisk v šoli označila za čudovito izkušnjo. "Srečanje s temi otroki in spoznavanje njihovega načina življenja je razlog, da sem prišla sem," je poudarila.

Po navedbah Bele Hiše so Malavi za postajo Melanie Trump na prvi samostojni turneji izbrali zaradi visoke stopnje revščine v državi in težav pri dostopu do izobrazbe, s katerimi se soočajo otroci, še posebej deklice.

Prva dama ZDA je bila ob prihodu v Malavi oblečena v bež srajčno obleko čez kolena ter rjave salonarje, ki jih je za obisk v šoli zamenjala za čevlje brez pete v videzu kačjega usnja. Danes ima na programu še čaj s prvo damo Malavija in si ogledala tradicionalne plese.

V okviru turneje po Afriki bo prva dama ZDA obiskala še Kenijo in Egipt.