»Lažje slikam, če je moj penis mlahav,« je priznal Kanadčan Brent Ray Fraser, ki je v nedeljo šokiral hrvaško televizijsko javnost. V oddaji Supertalent na Nova TV je namreč nastopil s točko, v kateri je gol s svojim penisom narisal portret enega od žirantov. Sam sebe imenuje artseksualni umetnik in se s tem ukvarja že skoraj deset let.

O tem, ali je stiskanje barve na penis in risanje z njim na platno res umetnost, so mnenja različna. Tudi žirija Supertalentov si o tem ni bila enotna. Članica žirije, operna pevka Martina Tomčić, je z gnusom na obrazu zapustila studio, medtem ko so se drugi člani žirije skupaj z občinstvom noro krohotali. Članica žirije Maja Šuput je po oddaji dejala, da je bil Kanadčanov penis »impozantne velikosti«. Na televizijskih zaslonih je bil namreč zakrit z zvezdo. Ne glede na to je poteza producentov, da v šov uvrstijo tudi Fraserja, naletela tudi na val ogorčenja. Mnogim se zdi neprimerno, da je v najbolj gledanem terminu televizije, ko je pred ekrani tudi veliko otrok, nastopil gol umetnik. Zanimivo je, da se javnost ni pritoževala lani, ko je nastopila Sarah Seifert iz Vukovarja, katere talent twerkanje oziroma zadnjični ples jo je pripeljal vse do polfinala. Televizijci so zatrdili, da med nastopom golega slikarja v dvorani ni bilo mladoletnih gledalcev, šov pa je na televiziji označen kot primeren za gledalce, starejše od 12 let. V tvitih so televizijski postaji očitali tudi, da so za gledanost pripravljeni storiti prav vse, privleči tudi nagega kvaziumetnika. Pojavili so se se pozivi k bojkotu Nova TV, kar pa je malo verjetno – oddaja Supertalent je imela 51,4-odstotni rejting gledanosti.

Fraser je že nastopil na nekaj podobnih šovih talentov v Franciji, kjer je tudi risal člane žirije, sicer pa se preživlja z nastopi na dogodkih in s svojim kanalom na youtubu, kjer mu ljudje plačujejo, da si lahko ogledujejo bizarno umetniško ustvarjanje. Na facebooku so njegove podobe cenzurirane, ker, kot je dejal, »facebook ne zna ločevati med pornografijo in umetnostjo«. Sploh pa ni edini slikar s penisom. Pred štirimi leti je podobno kratko slavo doživel Danec Dane Uwe Max Jansen, ki je s svojim moškim udom naslikal Kim Kardashian. Res pa je, da je bil Danec precej manj postaven kot slikar s hrvaške televizije. Če že ne nadarjen, pa vsaj očitno obdarjen Brent Ray Fraser se je po glasovanju žirije uvrstil v naslednji krog tekmovanja.