Ne župan, vladar je mestni redar

Torek, običajen delovni dan, po 18. uri hodim po pločniku vzdolž Poštne ulice v Mariboru in ob stičišču s Slomškovim trgom stoji tovornjak za odvoz vozil (pajek) z nalepkama Nigrada, d. d., in KHD, d. o. o., z dvočlansko posadko v kabini. Hodim naprej proti Orožnovi ulici in vidim mestnega redarja, ki fotografira osebno vozilo ljubljanske registracije, parkirano na za to določenem mestu. Nato najprej slišim in takoj zatem vidim, kako prej omenjeno vozilo za odvoz z veliko hitrostjo iz Strossmayerjeve ulice zavija v Orožnovo in v naslednjem trenutku že nalaga prej omenjeni avtomobil. Ne glede na to, ali je potekel čas plačane parkirnine ali ta sploh ni bila plačana, je odvoz avtomobila brutalna in neprimerna kazen.