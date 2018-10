Organiziranje informacij – izbiranje, reduciranje, izključevanje – je inherentno politično dejanje, je prepričana libanonska umetnica Marwa Arsanios, katere razstava je sinoči v galerijo Škuc privabila množico obiskovalcev mednarodnega festivala sodobnih umetnosti Mesto žensk. Libanonsko ustvarjalko zanima pretresanje politik s sredine dvajsetega stoletja, pa s tem povezan odnos med spoli, urbanizmom in industrializacijo, svoje raziskave pa posreduje predvsem v mediju filma.

Kje je skrb?

Tudi v filmu Amaterji, zvezde in statisti ali Delo ljubezni, posnetem v Mehiki, se posveča nevidnemu domačemu in skrbstvenemu delu ter denimo njegovemu prikazu v telenovelah. In medtem ko se kot alternativa tovrstnemu izkoriščanju ponujajo kolektivni, sindikalni, nehierarhični politični projekti, je njen pogled v Padanje ni sesedanje, padanje je širjenje manj optimističen. Gre za njeno najbolj direktno kritiko krutega neoliberalizma, spremlja namreč okoljsko problematiko. »Smeti, ki so se nabrale ob bejrutski obali, so se oblasti znebile tako, da so na njih enostavno zgradile podaljške v morje in razširile ozemlje, da bodo na njem zgradile prestižne nepremičnine,« razlaga in se sprašuje, ali je človeška skrb za sobivanje z okoljem že povsem izginila.