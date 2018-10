Nova vlada se je v koalicijski pogodbi zavezala, da bo povečevala obrambne izdatke, je spomnil Erjavec, ki ni želel govoriti o številkah. Je pa izpostavil, da je bil na vrhu zveze nato letos julija izjemen pritisk, da bi države čim prej dosegle cilj dveh odstotkov BDP za obrambo.

Najprej čaka Slovenijo razprava o proračunu za leto 2019, je spomnil minister in izrazil pričakovanje, da bo začela Slovenija resno povečevati delež obrambnih izdatkov, ker bo sicer težko dosegla cilje.

Dober kazalec bi po ministrovih besedah bil, da bi že prihodnje leto pokazali en konkreten korak v tej smeri. "Zelo zadovoljen bi bil, če bi se dogovorili, da v letu 2019 namenimo 1,1 odstotka za obrambne izdatke," je dejal.

Minister je še izpostavil, da je takoj naročil pripravo novega srednjeročnega obrambnega načrta, saj sedanji ni realen in ne odseva realnih pričakovanj.

"S takim programom ne moremo naprej," je poudaril Erjavec in spomnil, da je v njem določeno, da bi leta 2023 dosegli 1,11 odstotka BDP za obrambne izdatke. "Če bomo imeli takšne dokumente, potem nismo kredibilen in resen partner ter nismo resni in odgovorni do državljanov," je opozoril.

V ponedeljek bo po Erjavčevih besedah o tem razpravljala koalicija, v torek pa bo srednjeročni obrambni načrt nove vlade ključna tema ob obisku generalnega sekretarja Nata Jensa Stoltenberga v Sloveniji.

Minister je tudi opozoril, da je to proces, pri katerem ne gre le za izpolnjevanje Natovih ciljev, temveč za odzivanje na nove varnostne izzive in za zagotavljanje varnosti državljanom.