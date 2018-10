Inšpektorat za šolstvo in šport je o domnevnih nepravilnostih v zasebnem zavodu Kengurujčki v petek seznanila policija, ki je v minulem tednu prejela prijavo nepravilnosti. Istega dne so na inšpektoratu tudi uvedli inšpekcijski postopek, ki je zaradi zahtevnosti postopka še v teku.

Kot smo poročali, je surovo ravnanje posnela vzgojiteljica, ki je tja prišla na novo, v zavodu pa očitke zanikajo. Kot kažejo posnetki, naj bi otroke v zavodu, stare od 11 mesecev do štiri leta, prisilno umirjali tako, da so jih tesno povijali v rjuhe. Prizori na posnetkih razkrivajo, kako so otroka, tesno povitega tudi čez glavo, položili v posteljico in nanj položili vzmetnico. Otroke naj bi tudi prisilno hranili, je za televizijo pojasnila vzgojiteljica.

Kot je pojasnila vodja sektorja za predšolsko vzgojo Vida Starič Holobar zavod Kengurujček ni bil legalen izvajalec varstva otrok. Glavni inšpektor na Inšpektoratu RS za šolstvo in šport Tomaž Rozman je pojasnil, da so se na dogodke odzvali takoj, zavod pa je že naslednji dan s spleta umaknil svojo spletno stran.