Po navedbah nizozemskih oblasti so Rusi parkirali avto, poln elektronske opreme, na parkirišču hotela poleg zgradbe OPCW v Haagu, od koder naj bi poskušali vdreti v računalniški sistem organizacije. OPCW preiskuje napad z živčnim strupom novičok na nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo, ki se je zgodil marca v britanskem Salisburyju. Kot so danes sporočile nizozemske oblasti, so imeli štirje osumljenci, med katerimi je bil tudi strokovnjak za informacijsko tehnologijo, diplomatske potne liste.

Nizozemski preiskovalci so ugotovili, da je bil prenosni računalnik, ki so ga zasegli osumljencem, v preteklosti uporabljen v Maleziji, Braziliji in Švici. V Maleziji so ga uporabili proti preiskavi sestrelitve letala malezijske družbe Malaysia Airlines nad vzhodno Ukrajino leta 2014, pri čemer je umrlo vseh 298 ljudi na krovu.

Mednarodni preiskovalci so ugotovili, da je raketa, s katero je bilo sestreljeno malezijsko letalo, pripadala ruski vojski.