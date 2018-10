Štiriindvajsetletni napadalec Napolija se je vozil domov, ko sta ga ustavila nepridiprava na motorju. Vanj sta uperila orožje in zahtevala, da jima izroči rolex, vreden okoli 7000 evrov. Roparja sta nato oddrvela v smeri Licole, Milik pa se je po prvotnem šoku odpeljal do najbližje policijske postaje in kaznivo dejanje prijavil.

Ropi znanih nogometašev niso redkost v tem mestu na jugu Apeninskega polotoka. Italijanskega reprezentanta in člana Napolija Lorenza Insigneja so roparji leta 2016 olajšali za nakit, uro in gotovino, slovaški reprezentant Marek Hamšik pa je bil žrtev oboroženega ropa v Napoliju pred štirimi leti.

Sredino tekmo z Liverpoolom je v 90. minuti v prid domačega kluba odločil ravno Insigne. Napoli je po dveh krogih lige prvakov na vrhu skupine C, v kateri sta papirnata favorita Liverpool in PSG.