Oblasti opozarjajo, da bo smrtnih žrtev še več, saj pogrešajo še več kot sto ljudi, ki jih je ob potresu pogoltnilo blato, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pri prevozu humanitarne pomoči do prizadetega prebivalstva na otoku in njihovi evakuaciji bo sodelovalo 11 letal iz Singapurja, Južne Koreje, Japonske in drugih držav. Tovorno letalo Hercules C-130 iz Singapurja že čaka na Borneu, danes pa pričakujejo tudi prihod letala iz Avstralije, ki bo dostavilo oblačila, hrano in drugo pomoč, so sporočile oblasti.

Najbolj prizadeto v cunamiju je bilo mesto Palu z okoli 330.000 prebivalci, kamor pa zaradi uničene infrastrukture in ruševin pomoč prihaja le počasi. Primanjkuje tudi pitne vode in sanitarij. Z obličja planeta so bile izbrisane celotne okoliške vasi, opozarja Federacija Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Združeni narodi ocenjujejo, da skoraj 200.000 ljudi potrebuje nujno humanitarno pomoč, medtem ko jih je bilo prizadetih 1,5 milijona.

Organizacija Save the Children opozarja, da je bilo v potresu prizadetih najmanj 600.000 otrok, od katerih mnogi spijo na ulicah med ruševinam, saj so ostali brez staršev ali pa so bili med vsesplošnim kaosom ločeni od svojih družin. Človekoljubne organizacije sodelujejo z vlado v prizadevanjih, da bi jih čim prej združili z družinami, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP opozarja organizacija. Sulavezi je v petek stresel potres z magnitudo 7,5, ki je sprožil do šest metrov visoke valove. Potem ko so indonezijske oblasti sprva zavračale pomoč iz tujine, so v ponedeljek zaprosile za nujno mednarodno pomoč. Doslej je pomoč ponudilo 29 držav, pa tudi ZN in EU, ki pa zaradi oviranega dostopa prihaja le počasi. Za 10 milijonov ameriških dolarjev pomoči je obljubila tudi obubožana Venezuela.

Letališče mesta Palu so danes znova odprli za komercialne polete, a le v omejenem obsegu, prednost imajo človekoljubne organizacije. Pomoč prihaja tudi z ladjami, ki jo vojska razdeljuje s tovornjaki.