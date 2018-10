V skupino je vlada danes imenovala še generalnega sekretarja vlade Stojana Tramteta, zunanjepolitičnega svetovalca premierja Romana Kirna in državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Sandija Čurina. V skupini pa ostajata direktorica vladnega urada za komuniciranje Kristina Plavšak Krajnc in Marko Vrevc, ki je na zunanjem ministrstvu vodja projektne enote za meje.

Črčec bo tako na čelu te skupine, ki nadzira in usklajuje ukrepe za izvajanje razsodbe arbitražnega sodišča iz 29. junija lani, nadomestil predhodnika na položaju Erika Kopača. Skupino pa so zapustili še prejšnja generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič, Anžej Frangeš, ki je bil svetovalec prejšnjega premierja Mira Cerarja, direktorica vladne službe za zakonodajo Ksenija Mihovar Globokar in tudi vodja projektne enote za arbitražni sporazum na zunanjem ministrstvu Nataša Šebenik.

Vlada je medresorsko skupino za implementacijo arbitražne razsodbe ustanovila že teden dni po razglasitvi razsodbe, 6. julija lani. Naloge te skupine so v prvi vrsti oblikovanje predlogov, usmeritev in konkretnih nalog za usklajeno delovanje državnih organov na področju implementacije končne razsodbe arbitražnega sodišča ter usklajevanje in usmerjanje informiranja prebivalcev na območju, ki jih razsodba neposredno zadeva.

Slovenija je za implementacijo arbitražne razsodbe sprejela več t. i. implementacijskih zakonov. Razsodbo je na področjih, na katerih je to lahko storila samostojno, brez Hrvaške, ki razsodbo zavrača, začela izvajati v skladu z določili iz arbitražnega sporazuma - po šestih mesecih od razsodbe, torej z 29. decembrom lani.