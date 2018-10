V sredo malo po poldnevu je 47-letnik na Turnerjevi ulici v Framu z osebnim avtomobilom izsilil prednost 54-letni voznici osebnega avtomobila. Vozili sta trčili, ob tem pa se je voznica lažje poškodovala in so jo z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor.

Policisti so oba preizkusili z elektronskim alkotestom. Medtem ko voznica osebnega avtomobila v organizmu ni imela alkohola, je imel voznik v organizmu kar 1,04 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Policisti so mu odredili strokovni pregled v UKC Maribor, kjer pa so morali zoper njega celo uporabiti prisilna sredstva in ga vkleniti, saj je poskušal pobegniti.

Policisti ga bodo zaradi utemeljenega suma nevarne vožnje v cestnem prometu ovadili pristojnemu tožilstvu, zaradi nedostojnega vedenja do policistov in neupoštevanja zakonito odrejenih ukrepov policistov pa si je prislužil tudi plačilni nalog.