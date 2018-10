Na Generalni policijski upravi ne vodijo statističnih podatkov o prijavah, ki se nanašajo na ogovarjanje otrok in vabljenje otrok v vozila, so med drugim pojasnili. Letno sicer dobijo nekaj deset prijav, vsak primer pa obravnavajo individualno. Sicer pa do sedaj še niso obravnavali kaznivega dejanja ugrabitve z neznanim vozilom. Dodali so, da se bodo policisti in kriminalisti na vsak primer morebitnega vabljenja otrok v vozila odzvali, preverili okoliščine dogodkov in poskušali ugotoviti identiteto voznika oz. potnikov. Pri tem pa bodo poskušali predvsem ugotoviti motiv ogovarjanja otrok in ali je do tega sploh prišlo. Samo ogovarjanje otrok, kot so poudarili, še ne predstavlja nujno prekrška ali kaznivega dejanja oz. grožnje.

Policisti so pri svojem delu namreč ugotovili, da mnogokrat do vabljenja otrok v vozila sploh ni prišlo. V nekaterih primerih nahajanje vozila in oseb na določenem kraju ni bilo povezano z otroki, saj je šlo na primer za dostavna vozila ali stanovalce. V drugih primerih so se otroci ustrašili ustavljenega vozila, ki jih je z zvočnim znakom le opozorilo, da lahko prečkajo vozišče. Poleg tega so policisti obravnavali tudi primer, ko so otroci avtoštopali, ustavil jim je voznik kombija, prepričan, da potrebujejo pomoč, otroci pa so se ga ustrašili. V nekaj primerih so ugotovili tudi, da so otroci želeli pritegniti pozornost, najpogosteje staršev. Kot so pojasnili za STA, policisti namenjajo veliko časa k ozaveščanju otrok o pravilnem vedenju in odzivih v morebitnih nevarnih situacijah. "Otrokom je potrebno pojasniti, kaj naj naredijo, kam se naj zatečejo v nevarni situaciji, kajti vsak stik, komunikacija z neznano osebo še ne pomeni nevarnosti," so zapisali.