V petek bo pretežno jasno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih kotlinah megla. Na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka do zmerna burja, popoldne pa bo, razen na Vipavskem, ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do okoli 14, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severovzhodnih krajih bo večinoma suho, drugod bodo občasno padavine, deloma plohe in tudi kakšna nevihta. V nedeljo bo sprva spremenljivo, v zahodni polovici Slovenije pretežno oblačno. Tam bodo občasno manjše padavine. Popoldne se bo počasi jasnilo, v zahodni in južni Sloveniji bo še možna kakšna kaplja dežja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad osrednjim Sredozemljem pa je plitev ciklon z vremensko motnjo. Z vetrovi severnih in vzhodnih smeri doteka nad naše kraje prehodno nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, v krajih severno in vzhodno od nas pa bo dopoldne prehodno nekaj oblačnosti. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja. V petek bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Burja ob Jadranu bo čez dan postopno ponehala. Proti večeru se bo ob severnem Jadranu od juga pooblačilo.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv ugoden.