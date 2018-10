Tožilstvo je sporočilo, da so sprožili preiskavo proti 58-letnici na podlagi kazenske prijave hrvaškega zavoda za pokojninsko zavarovanje in samoborske policije. Ženska je pokojnino svoje pokojne sostanovalke vseskozi prejemala na podlagi pooblastila. Sumijo, da zavestno ni obvestila pristojnega zavoda za pokojninsko zavarovanje o smrti sostanovalke.

Podoben primer goljufije so maja letos razkrili tudi v Koprivnici, ko hči spomladi leta 2014 ni prijavila smrti očeta in je še naprej, do konca leta 2017, prejemala njegovo pokojnino. Državni proračun je v treh letih in pol oškodovala za 106.000 kun (14.325 evrov).