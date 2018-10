Hladna vojna (Pawel Pawlikowski, 2017) Poljski režiser Pawel Pawlikowski, dobitnik oskarja za tujejezični film za Ido, tudi v Hladni vojni nadaljuje svojo estetiko, film pa je navdihnila zgodba lastnih staršev. Nenavadna ljubezenska zgodovina para, ki se je skozi desetletja nenehno razhajal in združeval, osuplja s čudovito črno-belo fotografijo. Pawlikovski, ki je v Cannesu za film prejel nagrado za režijo, je starše utelesil v Wiktorju in Zuli, glasbenikih, ki se srečata v povojni Poljski, nato pa ju spremljamo na potovanju po Evropi ter v njunih bojih, ki se nikoli ne končajo, saj ne moreta živeti ne skupaj ne narazen.

Hiša čarobne ure (Eli Roth, 2018) Kaj se je zgodilo Eliju Rothu, da je od grozljivk, polnih krvi in gravža, prešel na družinske filme s komedijanti in čarovniki, niti ni pomembno, je pa vprašanje, ali mu gre v tem bolje kot pri prvem. Če ste otrok, je odgovor da, če jih štejete nekoliko več, pa bo, četudi vas ne bo prepričala zgodba ali scenarij, za dovolj dobro razvedrilo poskrbela igralska zasedba. Poleg Owna Vacccaroja, v filmu dečka Lewisa, ki pri stricu odkrije magično uro in še marsikaj drugega, v Hiši čarobne ure namreč igrata še Cate Blanchett in Jack Black, ki s svojim smislom za komedijo in energijo ukrade šov.

Venom (Ruben Fleischer, 2018) Venom je zunajzemeljski simbiot, ki za preživetje potrebuje človeka, gostitelj pa v zameno dobi neverjetno moč. Čeprav je Venom prvotno nastal kot negativec, je sčasoma v stripih pridobil status antijunaka in postal med zanesenjaki zelo priljubljen. V kinu smo ga doslej videli v filmih o Spider-Manu, kolaboracija studiev Sonyja, Columbie Pictures in Marvela pa je prižgala zeleno luč tudi za samostojni izdelek. Pričakovanja so bila visoka. Tom Hardy je bil sicer prava izbira za razcepljeno osebnost osrednjega junaka, a se je znova zalomilo pri scenariju.

Morilska mularija (Sam Levinson, 2018) Najstnice in najstniki v majhnem mestu Salem živijo običajno najstniško življenje, vse dokler nekega dne anonimni heker ne začne objavljati podrobnosti iz njihovega zasebnega življenja. Sprva se nekaterim vdori v zasebnost ne zdijo nič posebnega, češ saj ta danes tako in tako ne obstaja več, toda med prebivalci se zelo hitro začne širiti panika in nastane kaos. Začne se lov na neusmiljenega hekerja, ime mesteca pa je ob tem seveda slučaj. Satirična horor komedija je sprva prijetno presenečenje, v drugi polovici pa se malce preveč naslaja nad nasiljem.