Kot je sporočila policija, je strelec zadrževal otroke za talce, nato pa je izbruhnilo streljanje. Po dveh urah se je predal. Njegove identitete niso razkrili, prav tako ni znan njegov motiv. Vsi otroci so na varnem, je sporočila policija.

Šerif okrožja Florence Kenney Boone je na novinarski konferenci sporočil, da so bili v incidentu ustreljeni trije šerifovi namestniki in štirje policisti. Eden od policistov, po navedbah lokalnih medijev gre za 52-letnega Terrenca Carrawaya, je ranam podlegel. Zdravstveno stanje preostalih šestih policistov ni znano, poroča BBC.

Na incident so se odzvali številni ameriški politiki, med drugim predsednik Donald Trump, ki je na twitterju zapisal, da so »naše misli in molitve s šerifovim uradom in policijo v Florencu«.

Po podatkih spletne strani, posvečene ubitim policistom, je bilo doslej med opravljanjem dolžnosti ubitih 23.408 ameriških policistov, letos že 112.

V ZDA je bilo sicer lani s strelnim orožjem ubitih več kot 15.000 ljudi. V to številko ni vključenih okoli 22.000 samomorov s strelnim orožjem, poroča BBC.