Tottenhamov trener Mauricio Pochettino, Argentinec s španskim državljanstvom, ni mogel računati na kar pet igralcev (Dele Alli, Mousa Dembele, Serge Aurier, Christian Eriksen in Jan Vertonghen). V Londonu je domače navijače že v drugi minuti šokiral gol Philippa Coutinha, po slabe pol ure igre pa je po golu Ivana Rakitića Barcelona vodila že z 2:0. Gostitelji so sicer vzpostavili rezultatsko ravnotežje, nato pa je na sceno stopil Lionel Messi. Potem ko je v prvem krogu dosegel hat-trick proti nizozemskemu PSV, že osmega v ligi prvakov, je sinoči dosegel zmagovita gola za Katalonce. Messi je tako na 21. tekmi proti angleškim klubom v Evropi dosegel že svoj 30. gol, Coutinho in Rakitić (pri golih obeh je sodeloval tudi Messi) pa sta poskrbela, da Argentinec ni več edini igralec Barcelone, ki je v zadnjih dveh letih zadel v polno na gostovanjih Kataloncev v ligi prvakov.

Po treh zaporednih tekmah brez zmage v španski ligi (domača remija z Girono in Athleticom iz Bilbaa, poraz pri Leganesu) je Barceloninemu trenerju Ernestu Valverdeju, ki ga mnogi želijo odstraniti s klopi, vsaj začasno odleglo: »Po nekaj slabših predstavah na zadnjih tekmah smo bili pod določenim pritiskom. Toda igralci so se odlično odzvali in dosegli pomembno zmago proti Tottenhamu. Prepričan sem, da je s tem naša manjša kriza že preteklost in da bomo šli le še navzgor.« Tottenhamov trener Mauricio Pochettino je bil nekoč igralec (dve sezoni) in trener (tri sezone) španskega Espanyola, toda proti Barceloni je takrat dobil le eno od devetih tekem: »Po nesrečnem preobratu in porazu v prvem krogu na gostovanju pri Interju se nam je enako zgodilo tudi doma proti Barceloni. A verjamem, da to ni konec sveta in bomo že na naslednji tekmi veseli zapuščali igrišče.«

Lorenzo Insigne v 90. minuti Napoli je po presenetljivem remiju proti Crveni zvezdi v Beogradu (0:0) le prišel do prve zmage med evropsko elito, mož odločitve proti Liverpoolu pa je bil Lorenzo Insigne, ki je zadel v zadnji minuti rednega dela tekme. Trener Carlo Ancelotti, za katerega je Napoli že osmi klub, ki ga vodi v ligi prvakov (prej Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris, Real Madrid, Bayern), ni skrival zadovoljstva po pomembni zmagi: »Do zadnjega trenutka nismo popuščali in to se nam je na koncu bogato obrestovalo. Čestitam svojim igralcem za vse, kar so pokazali na igrišču.« Manj zadovoljen z razpletom tekme, na kateri je imel Napoli večjo posest žoge (v odstotkih 57:43), je bil Jurgen Klopp, Nemec na klopi Liverpoola, ki je danes vodil že 50. tekmo v ligi prvakov v svoji karieri: »Po domači zmagi proti PSG sem verjel, da lahko presenetimo tudi v Neaplju. Točko smo imeli v rokah, toda na koncu smo ostali brez vsega. Škoda. Toda zdaj ni časa za žalost in razočaranje, kajti že konec tedna nas v angleški ligi čaka zelo pomemben derbi z Manchestrom Cityjem.«