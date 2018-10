Četrto regijsko gazelo od šestih bo danes dala podravsko-pomurska regija, kamor je v preteklosti odšla ena zlata gazela – leta 2009 je ta laskavi naziv prejelo mariborsko podjetje Lumar IG. V tej regiji sta ostali še dve srebrni gazeli, to sta bila Prevent in GMT, ki je bil v letu 2011 tudi bronasta gazela. Bronasta regijska gazela je lani postalo še podjetje Varis Lendava.

Konkurenčna podjetjem z daljšo tradicijo

»Zadnja leta je še posebno izstopajoča visoka usmerjenost gazel v izvoz. Podjetja na konkurenčnem trgu uspešno dosegajo rast in rezultate. Po mojem prepričanju prav to največ velja. Če si dober samo na domačem terenu, nimaš prave slike. To dobiš, ko se srečaš z mednarodno konkurenco. Ko ti uspe premagati konkurenco, ki je bila na trgu pred tabo in je bila boljša – to je šele pravi uspeh. Gazele dokazujejo, da so si sposobne izboriti trg, na katerem so že podjetja z daljšo tradicijo,« pravi Bogomir Strašek, predsednik sveta Gazele in direktor zlate gazele 2011 KLS Ljubno, o gazelah in njihovi sposobnosti spopasti se s konkurenco na tujih trgih. »Ob tem, da so na izvoznih trgih ob mednarodni konkurenci zelo izpostavljeni, so nekateri najboljši dosegli dovolj visoko dodano vrednost, da lahko vlagajo v razvoj in zaposlenim izplačujejo ustrezne plače.«

Gazele so zelo učinkovite, kot pravi Strašek, ne le da hitro tečejo, da povečujejo vrednost prodaje, pomembno je namreč, da pri tem ustvarjajo visoko dodano vrednost, kar pomeni, da se mora podjetje vsestransko ves čas razvijati in izboljševati. »Večina gazel, ki jih poznamo na globalnih trgih, ne more nastopati z močjo, ki sloni na velikosti, pač pa samo z visoko kakovostjo in storitveno naravnanostjo, visoko produktivnostjo in etičnostjo poslovanja.«